Teure Wohnungen, Luxusläden: Nächstes Viertel von Mallorca-Hauptstadt Palma wird Opfer der Gentrifizierung

Die schleichende Verbreitung von immer mehr solventen Ausländern in Palma de Mallorca geht weiter. Das "Barrio" hinter der Prachtstraße Avenida Jaime III., das bislang weitgehend verschont geblieben ist, wird Interessengebiet von immer mehr reichen Laden- und Wohnungsmietern. Zu der Gegend zählen Straßen wie der Carrer Concepció und der Carrer Baró Santa María del Sepulcre, die Santa-Creu-Kirche und die Sepulcre-Quelle. Hinzu kommt der emblematische La-Protectora-Komplex.

Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" bei einer Ortsbegehung feststellen konnte, sind dort die Spuren von Investoren unübersehbar. Vor allem Immobilienfirmen im Luxusbereich sind dort vermehrt anzutreffen.

Ganze Komplexe wurden aufwendig renoviert

Auch die Hotelbranche hat von mehreren zum Teil als emblematisch geltenden Gebäuden Besitz ergriffen. Ganze Komplexe werden renoviert, um dann an wohlhabende Ausländer veräußert zu werden. Die Zahl der Kunstgelerien hat zudem deutlich zugenommen.

Parallel zur zunehmenden Gentrifizierung nehmen die Klassengegensätze in der Gegend rasant zu. Anwohner beschweren sich – früher undenkbar – über immer mehr Obdachlose auch in der Avenida Jaime III.. Die Gegend befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Lonja-Viertel rund um die alte Seehandelsbörse