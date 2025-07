Streik wird härter: Dutzende Mallorca-Busfahrer zum Flughafen-Terminal vorgerückt

Die streikenden Fahrer der TIB-Überlandbusse auf Mallorca haben jetzt den Flughafen ins Visier genommen. Vor dem Terminal verteilten sie am Montag Informationsbroschüren in englischer und spanischer Sprache an Passagiere.

Die Forderungen der Gewerkschaft SATI stehen unter dem Motto "Im Bus fahren wir gemeinsam, helfen Sie uns in diesem Kampf." Die Fahrer verlangen sowohl Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen als auch höhere Gehälter.

Streikbeteiligung fast 100 Prozent

Die Beteiligung am Streik der TIB erreichte am Montag 97 Prozent. Quellen aus dem Ministerium für Wohnungswesen, Raumordnung und Mobilität bestätigten die Beteiligung am Montag, die zusammen mit der vom vergangenen Freitag zu den höchsten seit Beginn der Mobilisierungen im Rahmen des unbefristeten Streiks zählt.

Die streikenden Überlandbusfahrer kritisierten am Sonntag die Passivität der Arbeitgeber und der Regierung bei der Suche nach einer Lösung für den Konflikt am dritten Tag des unbefristeten Streiks, "während die Nutzer weiterhin darunter leiden".

TIB-Busse fahren nicht nur vom Intermodal-Bahnhof in Palma an alle möglichen Orte, sondern auch vom Flughafen in Ferienresorts wie Can Picafort oder Cala Millor. Im Rahmen des Ausstandes gibt es einen Mindestservice, die Nachfrage ist jedoch vielerorts erheblich höher.