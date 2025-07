Hotel-Kellner maßregelt Sohn von Mallorca-Urlauber: Vater rastet aus und schlägt mit der Faust zu

In einem Hotel im Ferienort Cala Bona im Osten von Mallorca hat ein Tourist einen Kellner angegriffen und verletzt, weil dieser dem Sohn des Gastes vorgehalten hatte, aus einem Automaten ein Plüschtier gestohlen zu haben.

Laut einer Pressemitteilung der Guardia Civil kam es am 24. Juli zu dem Vorfall. Der italienische Urlauber schlug dem 20-jährigen Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht. Dieser wurde am Kiefer und am Hals verletzt und musste sofort zur Behandlung in ein Gesundheitszentrum gebracht werden. Zeitweise hatte das Opfer sogar das Bewusstsein verloren. Der Feriengast wurde von angerückten Kräften der Guardia Civil abgeführt.

Eltern verlangten Entschuldigung

Der Hotelangestellte hatte den Sohn des Touristen eindringlich aufgefordert, das Plüschtier zurückzugeben. Doch die Eltern behaupteten, dieses sei schon immer in ihrem Besitz gewesen. Außerdem verlangten sie von dem Mitarbeiter, sich ohne Zeitverzug zu entschuldigen. Als dieser dem nicht nachkam, wurde er angegriffen.

Der Stress, dem sich nicht wenige Insel-Urlauber ohne Not aussetzen, führt in den Sommerferien nicht nur gelegentlich zu Eheproblemen, sondern immer mal wieder zu Zwischenfällen auch gewalttätiger Art.