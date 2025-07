Mallorca? Nein danke! Warum viele Balearen-Bewohner lieber die Koffer packen würden

Mallorca – für Millionen Deutsche das ersehnte Paradies. Für viele Mallorquiner dagegen: nur noch eine hübsche Postkarte mit zu vielen Touristen, zu hohen Mieten und zu wenig Perspektive. Das jedenfalls legt das neue Wohnungsbarometer Planeta Propietario nahe. Das Ergebnis: Nur 29 Prozent würden ihre Inseln gegen keine andere Region Spaniens eintauschen. Mit anderen Worten: Sieben von zehn Balearen-Insulanern können sich gut vorstellen, ihre Heimat gegen das Festland zu tauschen. Frei nach dem Motto: Sonnenuntergang auf den Balearen? Kann man auch in Andalusien genießen!

Andalusien statt Arenal

Und wo würden die Balearen-Bürger hinziehen? Ganz oben auf der Liste: Andalusien. Dort sind 59 Prozent der Einwohner so zufrieden, dass sie nicht mal im Traum ans Wegziehen denken. Die Balearen-Bewohner wollen also dahin, wo die Sonne gleich wärmer scheint – nur ohne Massen von All-inclusive-Urlaubern vor der Haustür. Auf Platz zwei steht das Baskenland. Wer genug von Partys, Palma-Stau und horrenden Immobilienpreisen hat, der träumt offenbar lieber von Pintxos im Regen als von Sangria am Strand. Auch Navarra ist gefragt – dort locken Ruhe, Ordnung und weniger Ballermann.

Noch bitterer für die Balearen: Umgekehrt hat kaum jemand Lust auf einen Umzug ins Inselparadies. Einwohner aus Navarra, Kantabrien oder dem Baskenland winken ab. Kein Wunder: Wer will schon freiwillig dorthin, wo die Einheimischen selbst wegwollen? Selbst in den anderen Regionen Spaniens hält sich die Begeisterung in Grenzen. Höchstens drei Prozent der Festland-Spanier könnten sich vorstellen, die Balearen ihre neue Heimat zu nennen.

Urlaub ja, wohnen eher nein

Übrig bleibt die Frage: Warum sind die Insulaner so müde vom Paradies? Zu viele Touristen, zu wenig erschwinglicher Wohnraum, zu viele Nebenjobs, zu wenig Perspektive – der Mix ist bekannt. Die traumhaften Strände und die Tramuntana-Berge retten da auch nicht mehr viel.

Für viele Inselbewohner gilt: Urlaub machen auf Mallorca? Jederzeit. Aber leben? Vielleicht doch lieber auf dem spanischen Festland.