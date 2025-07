Erst Fußball-Profi, dann Börsen-Händler: Wie 100.000 Euro auf Mallorca verschwanden

Ein Untersuchungsgericht in Palma de Mallorca ermittelt gegen den ehemaligen Fußballspieler von Real Mallorca, Julio Álvarez. Er soll eine Frau davon überzeugt haben, 100.000 Euro in seine Investment-Firma zu investieren, ohne ihr jemals das Geld wieder zurückgegeben zu haben. Die Frau erstattete Anzeige gegen den ehemaligen Profi, nachdem sie ihn mehrmals um Auskunft über den Stand ihrer Investition gebeten hatte, woraufhin Álvarez nie antwortete.

Laut der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" reichen die Ereignisse bis ins Jahr 2023 zurück. Julio Álvarez, der neben seinen Auftritten für Real Mallorca in der Saison 2009/2010 auch für Teams wie Real Madrid B, Rayo Vallecano oder Racing Santander spielte, und die mutmaßlich Geschädigte lernten sich über einen gemeinsamen Freund kennen. Der ehemalige Fußballspieler erzählte ihr, dass er eine Investmentfirma habe und dass es zu diesem Zeitpunkt ein Produkt aus dem Pharmasektor an der Börse gebe, das eine sehr interessante Möglichkeit darstelle, ihr Geld gewinnbringend anzulegen. Die Frau vertraute ihm und stellte ihm insgesamt 100.000 Euro zur Verfügung, die sie zwischen Februar und März in drei Überweisungen in Höhe von 15.000, 55.000 und 30.000 Euro überwies, in der Hoffnung, dass sich dieses Geld vermehren würde.

Anzeige, weil Álvarez nicht antwortete

Die Monate vergingen, und das mutmaßliche Opfer begann, Julio Álvarez nach dem Stand der Investition zu fragen, was im Vertrag, den beide Parteien unterzeichnet hatten, detailliert festgelegt war. Die Frau erhielt jedoch nur ausweichende Antworten oder gar keine Antwort. Im Februar 2024 sendete sie schließlich ein Einschreiben an den Verdächtigen, woraufhin erneut keine Antwort erfolgte. In der Folge beschloss die Investorin, Anzeige gegen Julio Álvarez wegen des Verdachts auf Betrug oder Unterschlagung zu erstatten.

Am Montag wurde Julio Álvarez als Verdächtiger in Begleitung eines Anwalts aus Madrid vor dem Richter in der Vía Alemania zur Aussage vorgeladen. Der ehemalige Profi erklärte, dass er mehr Geld als die 100.000 Euro der Klägerin verloren habe und dass dies alles auf eine schlechte Investitionsentscheidung zurückzuführen sei. Die Anzeigeerstatterin sei seine einzige "Kundin" gewesen. Quellen, die mit dem Fall vertraut sind, berichteten "Ultima Hora", dass Julio Álvarez sich über seine Investmentfirma als eine Art Broker präsentierte, aber nicht über die erforderlichen Finanzkenntnisse verfügte, um diese Tätigkeit auszuüben.