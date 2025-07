Entdeckung im Morgengrauen: Toter Urlauber treibt im Pool von seinem Mallorca-Hotel

Tragischer Badeunfall auf Mallorca: Ein Brite ist im Swimmingpool seines Urlaubshotels im Ferienort S'Illot am Dienstagmorgen tot aufgefunden worden. Medienberichten zufolge handelt es sich um einen 52-Jährigen.

Der Rettungsdienst Samu 061 wurde nach der Entdeckung rasch verständigt, die Helfer rückten schnell an. Doch sie konnten trotz Wiederbelebungsversuchen am Beckenrand nichts mehr für den Mann tun. Es wird davon ausgegangen, dass der Tourist ertrank.

Badeunfälle sind nicht unüblich

Badeunfälle sind in der Sommersaison auf Mallorca nicht unüblich, werden aber vor allem im Meer registriert. Dort unterschätzen Schwimmer nicht selten die Kraft von Unterströmungen, die sie vom Ufer wegziehen. Immer mal wieder erleiden Personen dort gesundheitliche Probleme bis hin zu Herzstillständen.

S'Illot befindet sich an der Ostküste der Insel in der Nähe von Cala Millor und ist auch bei deutschen Touristen sehr beliebt. Diese verbringen ihre Ferien in einer recht großen Anzahl von Hotels, die sich zumeist an dem einladenden strand befinden.