Schweizerin auf Mallorca Opfer von Raub und sexueller Belästigung

Eine 24-jährige Schweizer Touristin ist auf Mallorca mutmaßlich Opfer eines Raubüberfalls und einer sexuellen Belästigung geworden. Die junge Frau erstattete nach Angaben der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vor wenigen Tagen Anzeige bei der Nationalpolizei. Die kriminellen Handlungen an ihr sollen am 24. Juli stattgefunden haben.

Die Schweizerin hatte auf der Insel ihren Urlaub verbracht. In besagter Nacht lernte sie nach eigener Darstellung in einer Diskothek an Palmas Ausgehmeile Paseo Marítimo zwei junge Männer kennen. Als sie das Lokal verlassen wollte, um in einem anderen Club weiterzufeiern, bestand einer der neuen Bekanntschaften darauf, sie zu begleiten.

Nach Angaben des Opfers soll der mutmaßliche Täter sie auf einer Treppe in der Carrer de L'Aigua Dolça gegen ihren Willen geküsst und an intimen Körperstellen berührt haben. Als die Frau sich wehrte, sei der Mann aggressiv geworden und habe sie zu Boden gestoßen. Anschließend soll er ihre Brieftasche, Handtasche und ein hochwertiges Mobiltelefon entwendet haben und die geflüchtet sein.

Die Schweizerin nahm die Verfolgung ihres Peinigers auf und konnte ihm dabei T-Shirt und Brille entreißen. Dem mutmaßlichen Täter gelang jedoch die Flucht. Dank hilfsbereiter Passanten, die ihr ein Handy liehen, kontaktierte die Frau zunächst ihre Mutter in der Schweiz. Diese verständigte wiederum den auf Mallorca lebenden Großvater der jungen Frau, bei dem sie während ihres Inselurlaubs wohnte.

Die Nationalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang ist es nicht zu Festnahmen gekommen.