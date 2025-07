Mehr als 100 hochwertige Handys von Mallorca-Urlaubern gestohlen: Festnahme

Auf Mallorca ist es Beamten der Guardia Civil gelungen, einen 40-jährigen Mann festzunehmen, der mehr als 100 gestohlene Handys bei sich führte. Da es sich um hochwertige Smartphones handelt, liegt der geschätzte Wert der Ware bei mindestens 80.000 Euro. Der Dieb hatte es vor allem auf Urlauber abgesehen und klaute die Geräte wohl an Touristenhotspots der Insel, etwa an der Playa de Palma sowie den Stränden der Gemeinde Calvià.

Die geklauten Smartphones wurden in dem doppelten Boden eines Lieferwagens in Marratxí entdeckt. Laut der Angaben der Guardia Civil soll der Dieb geplant haben, das Diebesgut aus dem Land zu schaffen und zu verkaufen. Meistbietend riss der Mann iPhones der Generationen 15 und 16 an sich, in nur zwei Wochen soll der Mann mehr als 100 Handys geklaut haben.

Hatte der Dieb Komplizen?

Nachdem zuvor ein Mallorca-Urlauber den Diebstahl seines Smartphones bei der Polizei zur Anzeige gebracht hatte, kamen die Beamten dem Dieb auf die Spur. Im Rahmen der Ermittlungen, die gemeinsam mit der Lokalpolizei erfolgten, konnte der Mann festgesetzt werden. Sein Lieferwagen wurde untersucht, so stießen die Beamten auf das Diebesgut in dem doppelten Boden des Fahrzeugs.

Obwohl der mutmaßliche Dieb bereits festgenommen wurde, dauern die Ermittlungen in dem Fall noch an. Die Beamten versuchen, mögliche Komplizen ausfindig zu machen. Indes konnten bereits über ein Dutzend geklaute Smartphones wieder an die rechtmäßigen Besitzer, meistbietend Mallorca-Urlauber, zurückgegeben werden.