Ärzte demonstrieren für bessere Arbeitsbedingungen

Am Donnerstag haben Ärzte in den Krankenhäusern und in vielen Gesundheitszentren Mallorcas für kurze Zeit die Arbeit niedergelegt. Die Mediziner fordern bessere Arbeitsbedingungen.

Miguel Lazáro, Chef der balearischen Ärztegewerkschaft Simbel, sagte: "In Palmanova schlossen sich sogar Patienten an, während in anderen Ärztezentren aus Arbeitsüberlastung niemand an der Aktion teilnehmen konnte."

Die Mediziner fordern unter anderem die Einhaltung der 35-Stunden-Woche sowie die Auszahlung von Überstunden. Zudem sollte der Ärztebedarf für die Inseln überprüft und das Renteneintrittsalter flexibler gestaltet werden. (cls)