Extremistenpartei Vox lockt in Palma Youngster mit Freibier

Mit einem kuriosen Event hat die rechtsextremistische Vox-Partei in Palma de Mallorca den Wahlkampf aufgemischt. 120 18- bis 30 Jahre junge Menschen folgten am Samstagabend der Einladung in die Diskothek PopulArt. Dort bekamen sie je zwei Becher Freibier gereicht. An der Veranstaltung nahmen auch der Regionalchef der Gruppierung, Jorge Campos, und die Abgeordneten-Spitzenkandidatin für den Kongress in Madrid, Malena Contestí, teil.

Der Vox-Partei werden gute Chancen gegeben, bei der spanienweiten Wahl am 28. April und bei der Regionalwahl am 26. Mai in die Abgeordnetenhäuser einzuziehen. Die Gruppierung wird von Experten deutlich rechts von der konservativen Volkspartei Partido Popular angesiedelt. Sie ist bereits im Parlament von Andalusien in Sevilla vertreten.