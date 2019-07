Linker Manacor-Bürgermeister verhöhnt Altkönig Juan Carlos

Der der linksregionalistischen Partei Mes angehörende Regent von Mallorcas zweitgrößter Stadt, Miquel Oliver, hat mit einem ironisch-bissigen Tweet auf den Besuch des 81-Jährigen in der Tennisakademie von Rafael Nadal reagiert. Man habe alle Elefanten in Manacor gezählt und festgestellt, dass keiner fehle, schrieb der Lokalpolitiker.

Er spielte damit auf ein Vorkommnis aus dem Jahr 2012 an: Damals hatte König Juan Carlos in Botswana einen Elefanten erlegt, was nicht nur spanienweit für Entsetzen gesorgt hatte. In jenem Jahr befand sich das Land in einer tiefen Wirtschaftskrise.

Bürgermeister Miquel Oliver hatte schon bei seiner Vereidigung für Verwunderung gesorgt: Er behauptete, dass es in Spanien politische Gefangene gebe und mahnte ein angebliches Recht der Mallorquiner auf Selbstbestimmung an.

Der in den vergangenen Jahren selten auf der Insel anwesende Juan Carlos war zusammen mit Altkönigin Sofía am Freitag überraschend in der Stadt aufgetaucht, um Tennisstar Rafael Nadal zu treffen.