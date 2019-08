Balearen-Regierung will Zahl der Autos reduzieren

Große Kunstnacht in Alaró mit Malerei, Tanz und Musik. Tomeu Simonet und seine Frau Nadège You initiierten 2015 die Alart in dem Ort. Die Idee war, die aktuellen Kunstströmungen auf die Straße und an Orte bringen, wo man sie sonst nicht zu sehen bekommt. Im Zentrum des Ortes und im Parc de Son Tugores finden Tanzvorführungen und