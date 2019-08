Altkönig Juan Carlos aus Klinik entlassen

Altkönig Juan Carlos, der sich zuletzt Ende Juli öffentlich auf Mallorca gezeigt hatte, ist am Samstag nach seiner Herzoperation in Madrid aus der Klinik nach Hause entlassen worden. "Es geht mir phänomenal, mit neuen Röhren und Leitungen", sagte der spanische Monarch gegenüber Journalisten.

Die Phase vor dem Eingriff sei ihm vorgekommen, wie wenn er "von einem Lastwagen überrollt" worden wäre. Aber jetzt, "wo der Lastwagen entfernt worden" sei, sei er wieder wohlauf, zitierte ihn die spanische Tageszeitung Ultima Hora unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Efe.

El Rey Juan Carlos, tras salir del hospital: "Estoy fenomenal, con cañerías y tuberías nuevas https://t.co/ZxiRC0VUQc pic.twitter.com/rl8zr9TJAR — Europa Press TV (@europapress_tv) August 31, 2019

Die Ärzte hatten einen dreifachen Bypass gelegt. Nach Angaben der Klinik sind die Operationswunden bereits am Vernarben. Juan Carlos habe sich jetzt etwa sechs Wochen zu schonen und zu erholen.

Der ehemalige Staatschef wurde am Samstagmittag von einem Fahrer abgeholt und nahm in dem Wagen als Beifahrer Platz. (as)