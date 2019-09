Im September stehen Urteile zu Palmas Kriegerdenkmal an

Zuletzt war es lange still gewesen um das seit Jahren umstrittene Kriegerdenkmal im Sa-Feixina-Park in Palma de Mallorca. Im politischen Tauziehen für und wider die Beseitigung der Sandsteinsäule im Stadtpark stehen jetzt im September zwei richterliche Entscheidungen an.

Das Bauwerk, errichtet 1948, erinnerte einst an den Untergang des franquistischen Schlachtschiffes "Baleares" im Spanischen Bürgerkrieg im Jahre 1938. Seit 2010 ist es nach einer Umgestaltung indes allen Opfern von Krieg und Diktatur gewidmet.

Gegen den geplanten Abriss, wie er nach wie vor von der Linksmehrheit im Rathaus verfolgt wird, hatte eine Anwohnervereinigung vor Gericht Protest eingelegt. Zum einen strengte sie eine Verwaltungsklage gegen den Inselrat von Mallorca an, der sich nach einem Gutachten geweigert hatte, das Monument zu einem kulturhistorisch wertvollen Bauwerk zu erklären. Zum anderen hatte die Anwohnervereinigung gegen den Abrissbeschluss des Stadtrates Verwaltungsklage eingereicht, um dessen Vollzug auszubremsen.

Sollten die Richter ein Urteil für den Abriss fällen, haben die Verfechter des Denkmals bereits den Rechtsweg bis in die höchsten Instanzen angekündigt. (as)