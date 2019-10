Palma darf Kreuzfahrtschiff- Zahl nicht begrenzen

Die spanische Zentralregierung hat den Balearen und der Stadt Palma de Mallorca untersagt, die Zahl von Kreuzfahrtschiffen zu regulieren. Das stehe weder dem "Govern" noch der Kommune zu, warnte der Chef der spanischen Häfen, Salvador de la Encina, im Radiosender Cadena Ser. Er forderte die Reedereien auf, sich selbst zu regulieren.

Der Verband des Kreuzfahrtgewerbes CLIA hatte bereits vor einiger Zeit seine Bereitschaft geäußert, mit den Behörden in der Schiffsfrage zu einem Konsens zu gelangen.

Kreuzfahrtschiffe sind auf Mallorca zunehmend unbeliebt – nicht nur wegen ihrer Emissionen, sondern auch wegen ihres Lärms und der zahllosen Reisenden, die in die Innenstadt von Palma strömen. Manchmal kommen vier bis sechs Schiffe an einem Tag. (it)