Mallorca in der Katalonien-Frage weiter gespalten

Ein Schauspiel aus Licht und Architektur: Aufgrund der Wintersonnenwende wird vom Rundgang des Es-Baluard-Museums in Palma die wie ein Edelstein rot aufleuchtende Kirchenrosette an der Westfront der Kathedrale von Palma zu sehen sein.Die aufgehende Morgensonne fällt durch das östliche Kirchenfenster ins Gotteshaus und strahlt direkt von innen auf die West-Rosette, so dass diese, von außen