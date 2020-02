USA verbieten Meliá-Chef Einreise

Die Trump-Regierung verweigert dem Chef der Mallorca-Hotelkette Meliá die Einreise in die USA. Der Konzern teilte am Mittwoch mit, dass Gabriel Escarrer Jaume das Land nicht betreten dürfe.

Sein Unternehmen betreibe in Holguín auf Kuba ein Hotel, das auf dem Grund und Boden einer durch das kommunistische Regime enteignete Kubaner-Familie namens Sánchez-Hill stehe, hieß es zur Begründung für die ungewöhnliche Maßnahme.

Auf der Karibik-Insel gibt es eit vielen Jahrzehnten Meliá-Hotels. Das war bislang auch kein Problem, doch die aktuelle Republikaner-Regierung unter Donald Trump wendet anders als vorherige US-Administrationen das schon mehrere Jahrzehnte alte Helms-Burton-Gesetz an. Dieses sieht Sanktionen gegen Unternehmen vor, die mit dem Regime in Havanna in Geschäftsbeziehungen stehen. (it)