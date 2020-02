Botschafter bezeichnet "Anti-Sauf-Gesetz" als gute Idee

Wolfgang Dold, der deutsche Botschafter in Madrid, hat bei einem Mallorca-Besuch das Gesetz gegen Alkoholexzesse als "gute Idee" bezeichnet. Doch so eine Art von Urlaub müsse dadurch kontrolliert werden.

Die meisten Deutschen, die die Insel besuchen, hätten aber mit Sauftourismus nicht das Geringste zu tun, sagte der Diplomat in einem Interview mit der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Dold gab zudem seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland in diesem Jahr anders als 2019 positiv ausfallen würde. Grund dafür sei der Wegfall von Ängsten wegen Handelskriegen. Der Botschafter war zusammen mit Konsulin Karin Köller am Montag von Balearen-Ministerpräsidentin Francina Armengol empfangen worden. (it)