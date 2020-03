Verlängerte Ausgangssperre so gut wie sicher

Spaniens Verkehrsminister José Luis Ábalos hat am Montag bekanntgegeben, dass die Verlängerung des zweiwöchigen Alarmzustands so gut wie sicher sei. "Das ist offensichtlich. Welche Maßnahmen wir dann ergreifen werden, wird sich zeigen", erklärte er in einem Radiointerview.

Denkbar seien noch härtere Schritte, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Dies hänge von der Wirksamkeit und vor allem von der Befolgung der bereits verordneten Maßnahmen ab, betonte der Minister.

"Die Maßnahmen sind natürlich wirksamer, wenn wir alle Verantwortung zeigen, die Lage nicht verharmlosen und vereint gegen die Pandemie vorgehen", bekräftigte Ábalos.

Zurzeit gibt es fast 8000 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus in Spanien, auf den Balearen sind 55 Fälle bekannt.