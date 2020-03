Staat gewährt Hilfen bei Problemen mit Mietzahlungen

Wer wegen der anhaltenden Coronakrise seine Miete nicht bezahlen kann, kann jetzt Hilfe vom spanischen Staat in Anspruch nehmen. 100 Millionen Euro werden für sogenannte zinslose Mikrokredite zur Verfügung gestellt, wie am Dienstag in madrid beschlossen wurde. Davon profitieren können Menschen, die von Kurzarbeit betroffen sind, und Selbstständige ("autónomos"), die derzeit keine Einnahmen haben.

Zudem wurde mitgeteilt, dass Zwangsräumungen von Wohnungen während eines Zeitraums von sechs Monaten nach dem Ende des Alarmzustandes nicht stattfinden dürfen.

Wer so einen Mikrokredit nicht zurückzahlen kann, kann direkte Hilfen beantragen, und das bis zu 900 Euro pro Monat für Mieten und 200 Euro pro Monat für Strom, Wasser und andere laufende Kosten. (it)

El Gobierno ha cerrado un plan para el mercado del alquiler que aprobará en el Consejo de Ministros de este martes que prevé una línea de microcréditos avalados por el Estado, ayudas directas, y la suspensión de desahucios durante seis meses, una vez acabe el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus, en determinados supuestos, con una movilización de recursos esperada de unos 700 millones de euros.

El plan incluye una línea de microcréditos avalados por el Estado de unos 100 millones de euros para quienes tengan su piso alquilado a particulares o pequeños propietarios y una moratoria de hasta cuatro meses en el pago de la renta para los inquilinos de grandes tenedores de viviendas.

Según fuentes del Ejecutivo, toda persona desempleada, afectada por un ERTE, reducción de jornada o autónomo que no llegue al límite de tres veces el IPREM (incrementado por hijos y personas dependientes a cargo), podrá acogerse a los programas de microcréditos.

En el caso de que la vivienda sea propiedad de un gran tenedor o fondo de inversión, el inquilino se beneficiará o de una quita de la deuda del 50% o de una reestructuración de la misma en un plazo de dos o tres años, pudiéndose acoger en todo caso a la línea de crédito del ICO.

Aquellos hogares que no puedan afrontar el pago de los microcréditos dispondrán de ayudas directas del Estado para saldar su deuda con el ICO. La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y hasta el 100% del principal, e intereses del préstamo suscrito, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.