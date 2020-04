Corona-Management der Regierung missbilligt

Mehr als die Hälfte der Spanier missbilligt inzwischen das Krisenmanagement der linkssozialstischen Regierung unter Ministerpräsident Pedro Sánchez. In einer Umfrage äußerten 47,8 Prozent der Menschen, dass sie beim Coronavirus-Management den Politikern wenig bis gar nicht vertrauen. 46,5 Prozent unterstützen die Regierung.

Die oppositionelle konservative Volkspartei PP gewinnt leicht an Unterstützung, während die Sozialisten verlieren.

Für die Umfrage wurden 3000 Personen zwischen dem 30. März und dem 7. April telefonisch befragt. 91,4 Prozent forderten nach der Krise besondere Anstrengungen zur Behebung der schweren Wirtschaftskrise.

Was die Politiker anbelangt, so wird Ministerpräsident Sánchez nach wie vor besser bewertet als andere Spitzenpolitiker. Er erhielt die Note 5,2, während der Volkspartei-Chef Pablo Casado sich mit der Bewertung 4,2 begnügen muss. (it)