Armengol empfiehlt Maskenbenutzung ab Montag

Die Ministerpräsidentin von Mallorca und den Nachbarinseln, Francina Armengol, hat sämtlichen Bewohnern eindringlich empfohlen, künftig Masken zu tragen. Besonders in Innenräumen sei dies während der am Montag beginnenden ersten Lockerungsphase vonnöten, sagte die sozialistische Politikerin am Mittwoch. In Deutschland gilt unterdessen bis auf weiteres an bestimmten Orten eine Maskenpflicht während der Lockerungsphase.

Außerdem brachte Armengol die Unterteilung in Altersgruppen ins Gespräch, was die Menschen angeht, die Spaziergänge machen dürfen. Es wäre nicht sinnvoll, besonders coronaanfällige ältere Menschen und Kinder gleichzeitig herauszulassen, sagte sie. Man spreche bereits darüber mit Madrid.

Armengol forderte zudem von der Zentralregierung, die Nachbarinseln Ibiza und Menorca bereits am kommenden Montag in die Phase 1 mit bereits noch mehr Lockerungen hineinzulassen. Auf Mallorca soll am 11. Mai jene Phase beginnen. (it)