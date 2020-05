Auto-Demo auf Mallorca gegen Sánchez angekündigt

In der Bevölkerung auf Mallorca wächst der Unmut über den Coronakurs der sozialistischen spanischen Zentralregierung und der Regionalregierung. Eine Organisation namens "Foro Baleares" rief am Dienstag zu einer Protestdemonstration in Autos in Palma auf.

Sie soll am Dique Oeste um 12 Uhr beginnen, über den Paseo Marítimo und die Avenida Argentina und den Paseo Mallorca führen und am Consolat de Mar, dem Regierungssitz von Ministerpräsidentin Francina Armengol enden.

Der derzeitige Alarmzustand endet am 24. Mai. Die Zentralregierung will ihn zwar verlängern, hat aber keine Mehrheit sicher. Für den 23. Mai hat die rechtspopulistische Partei Vox zu Demonstrationen in ganz Spanien aufgerufen. (it)