Frankreich rät Bürgern von Urlaub auch auf Mallorca ab

Angesichts der für ausländische Einreisende seit Mitte Mai geltenden Quarantäne in Spanien hat Frankreich seine Bürger ausdrücklich aufgefordert, nicht in dem Nachbarstaat den Sommerurlaub zu verbringen. Madrid handele in der Coronfrage völlig wiedersprüchlich, sagte die für ökologische Entwicklung zuständige Ministerin Elisabeth Borne am Sonntag.

Zwar würden die Grenzen geöffnet, doch Ausländer müssten parallel in Spanien in Quarantäne. Paris hatte bereits vor einigen Tagen beschlossen, Einreisende aus Spanien wie aus einem Drittland zu behandeln und 14 Tage in Quarantäne zu schicken.

In Madrid wurde in den vergangenen Tagen wiederholt gesagt, diese Regel aufzuheben zu wollen, sobald der Alarmzustand endet. (it)