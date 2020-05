Armengol will Tourismus-Start auf Mallorca schon im Juni

Die Ministerpräsidentin von Mallorca und den Nachbarinseln, Francina Armengol, will die Balearen bereits im Juni für den internationalen Tourismus öffnen. Sie sei intensiv dabei, auf die Zentralregierung in Madrid einzuwirken, für die Inseln einen früheren Beginn zu erwirken, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Dienstag.

Die sozialistische Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte das Ende der Zwangs-Quarantäne für ausländische Einreisende für den 1. Juli angekündigt. Parallel dazu soll in ganz Spanien der Start der Tourismussaison beginnen.

"Ultima Hora" zitierte Armengol mit den Worten, dass sie die Realisierung der schon weitgegehend mit Madrid abgesprochenen touristische Pilotprojekte für den Juni wünsche. Sie forderte von Madrid auch, die Airport-Steuern zugunsten der Fluglinien zu senken. (it)