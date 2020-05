Gedankenspiele über Coronatests für Urlauber

In Spanien und auf EU-Ebene wird darüber diskutiert, ob auch Mallorca-Touristen zukünftig am Abflug- oder Ankunftsort Coronatests abverlangt werden sollen. Fernando Simón, der medizinische Chefberater der Zentralregierung in Madrid, äußerte, dagegen zu sein.

Das sei nur nötig bei der Einreise aus Ländern mit hoher Ansteckungsrate, sagte er am Mittwoch. Im Übrigen sei das organisatorisch praktisch unmöglich zu bewerkstelligen.

Solche Tests bei der Ein- oder Ausreise werfen auch die Frage auf, ob damit nicht zu sehr in die Persönlichkeitsrechte der Reisenden eingegriffen wird. (it)