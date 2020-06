Flüge von Mallorca zu Nachbarinseln ab 8. Juni möglich

Auf den Balearen wird es ab der kommenden Woche wohl möglich sein, ohne Kontrollen zwischen den Inseln hin- und herzureisen. Das bestätigte am Montag der spanische Transportminister José Luis Ábalos.

So etwas werde zwischen Regionen mit wenigen Coronafällen in ganz Spanien möglich sein, so der Politiker. Das sei mit der vorgesehenen letzten Verlängerung des Alarmzustandes kompatibel.

Die Entscheidung darüber, den Bürgern mehr Bewegungsfreiheit zu gewähren, liege aber bei den einzelnen Regionen, fügte Ábalos hinzu. Nach dem 21. Juni könne die Reisefreiheit ohnehin nicht mehr eingeschränkt werden. (it)