Mallorca-Ministerpräsidentin spricht mit deutschen Diplomaten

Die Ministerpräsidentin von Mallorca und den Nachbarinseln, Francina Armengol, und ihr Tourismusminister Iago Negueruela haben am Dienstag mit dem deutschen Botschafter in Madrid und der Inselkonsulin per Videokonferenz gesprochen. Wolfgang Dold, Karin Köller und den beiden balearischen Politikern ging es darum, die besonders intensiven Beziehungen zwischen dem Archipel und Deutschland zu betonen.

Dold würdigte die gesundheitliche Sicherheit auf den Inseln und auch das Management der Coronakrise durch die Regionalregierung.

Armengol und Negueruela erklärten den Diplomaten ihrerseits, wie man künftig mit deutschen Urlaubern bei der Einreise umzugehen gedenkt. Auch über das für Mitte Juni vorgesehene Pilotprojekt mit deutschen Urlaubern wurde gesprochen.

Unterdessen forderten die Hoteliers der Inseln die spanische Zentralregierung in Madrid eindringlich auf, zügig zu einer Entscheidung zu kommen, wie man das touristische Vorhaben vor der bereits angekündigten offiziellen Öffnung der Grenzen am 1. Juli organisatorisch und rechtlich über die Bühne bringen will. (it)