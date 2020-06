Mallorca-Regierung glaubt fest an Zusage aus Madrid für Pilotprojekt

Die Regionalregierung von Mallorca und den Nachbarinseln ist davon überzeugt, dass die spanische Zentralregierung in Bälde grünes Licht für das geplante Pilotprojekt mit deutschen Touristen gibt. Das sagte am Freitag der Tourismusminister Iago Negueruela.

Das Projekt soll ab dem 15. Juni mit 2000 bis 3000 Gästen in vier Hotels starten. Man habe Madrid gebeten, die Quarantäne für diese Passagiere aufzuheben. Diese Maßnahme endet eigentlich erst am 21. juni, und überhaupt sollen die Grenzen erst am 1. Juli geöffnet werden.

Laut Negueruela will man ebenfalls erreichen, dass die Kurzarbeits-Regelungen geändert werden, damit die Betreiber der für das Projekt vorgesehenen Hotels nicht auch noch die eigentlich vom Staat beglichenen Sozialzuschüsse für sämtliche nicht zum Einsatz kommenden Beschäftigten bezahlen müssen. (it)