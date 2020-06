Armengol spricht sich gegen Öffnung der Discos auf Mallorca aus

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol (PSOE) hat sich bei der Telefonkonferenz mit dem spanischen Regierungschef Pedro Sánchez (ebenfalls PSOE) am Sonntag dafür ausgesprochen, Clubs und Diskotheken nicht in Exitphase 3 zu öffnen.

Mallorca und die Nachbarinseln werden am Montag, 8. Juni, in diese letzte Phase des spanienweiten Corona-Lockerungsplans übergehen und vermutlich am 21. Juni in die "Neue Normalität" starten. Eigentlich sollten ab diesem Montag auch wieder Vergnügungslokale öffnen dürfen, wenngleich ohne Nutzung der Tanzflächen. Armengol ist aber der Meinung, dass es für einen solchen Schritt noch zu früh ist. Zudem sei die Wiederbelebung des Nachtlebens nicht besonders dringlich.

In anderen Ländern habe man nämlich sehen können, so Armengol, dass ein Wiederaufflammen der Epidemie besonders oft auf Feste oder Events in Nachtclubs zurückzuführen sei. Das wolle man auf den Balearen mit aller Kraft verhindern.

Die Telefonschalte zwischen Pedro Sánchez und den Ministerpräsidenten der 17 Autonomen Gemeinschaften Spaniens fand an diesem Sonntag zum 13. Mal seit Beginn des Alarmzustandes vor knapp drei Monaten statt.