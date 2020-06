Mallorca befindet sich seit Montag in Phase 3 des Corona-Exits

Die drei Baleareninseln Mallorca, Menorca und Ibiza sind am Montag, 8. Juni, von Phase 2 des spanischen Corona-Exits in die dritte und letzte Phase hinübergewechseln. Die Phase 3 dauert erwartungsgemäß zwei Wochen und endet voraussichtlich am 21. Juni.

Die kleinste Balareninsel Formentera befindet sich als "Pionier-Insel" bereits seit einer Woche in dieser Phase. Hier waren seit längerem keinerlei Ansteckungen mehr registriert worden.

Mit der Phase 3 gehen weitere Lockerungen von den strengen Corona-Regeln einher. Unter anderem wird die maximale Auslastung der Restaurant-Terassen sowie der Innenräume auf 75 Prozent aufgestockt, die Zeitfenster für Sport und Spazierengehen im Freien fallen komplett weg. Was genau in Phase 3 erlaubt ist und was (noch) nicht, lesen Sie hier .

Mit dem Phasenwechsel gehen auch die Kompetenzen bezüglich der Dauer und Ausgestaltung der Phase sowie die Entscheidung darüber, wann auf den Inseln der Alarmzustand enden soll, auf die Balearen-Regierung über. So hat die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol abeweichend von der spanienweiten Regelung beispielsweise entschieden, dass Diskotheken und Nightclubs noch nicht öffnen dürfen. (as)