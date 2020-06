Spanien beobachtet Corona-Ausbruch in Deutschland genau

Angesichts des Coronaausbruchs in einem Fleischverarbeitungsbetrieb in Gütersloh beobachtet die spanische Regierung genau, was in Deutschland passiert. Er sei "sehr besorgt" über solche Vorkommnisse, sagte Gesundheitsminister Salvador Illa am Donnerstag. Man könne sich jetzt nicht einfach zurücklehnen, sondern müsse weiter wachsam sein.

Vom 21. Juni an können laut einer Ankündigung von Regierungschef Pedro Sánchez auch Bundesbürger wieder frei auch nach Mallorca einreisen. Ihnen wird zwar am Flughafen die Temperatur gemessen, einen Coronatest müssen sie aber nicht machen.

Im Rahmen des Coronaausbruchs bei der Firma Tönnies wurden über 600 Personen positiv getestet. Das Unternehmen und Schulen wurden geschlossen, der gesamte Kreis Gütersloh wurde aber nicht unter Quarantäne gestellt. (it)