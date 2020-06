Spanien stuft einige Gebiete in Phase 2 zurück

Nicht überall in Spanien entwickeln sich die Daten von der Coronafront so positiv wie auf Mallorca. Wegen mehreren Ausbrüchen wurden einige Gabiete in der nahe der Pyrenäen gelegenen Autonomieregion Aragón unweit der Stadt Huesca vom Gesundheitsministerium in Madrid in die Phase 2 zurückgestuft.

Dort hatten sich in einem landwirtschaftlichen Betrieb namens Zaidín, der Erntehelfer beschäftigt, mehrere Menschen mit Corona angesteckt. Der zweite Ausbruch ereignete sich nach einer Geburtstagsfeier unter Jugendlichen in der gleichen Region. Sie hatten sich in einem Restaurant versammelt. Der dritte Fall wurde innerhalb einer Familie im Dorf Monzón festgestellt.

Der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa reagierte besorgt auf die Corona-Ausbrüche. Er äußerte, dass man dies ganz genau beobachten müsse.

Auf Mallorca wurde inzwischen die sogenannte "neue Normalität" ausgerufen, in welcher der freie Reiseverkehr wieder möglich ist. (it)