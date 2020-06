Söder verlangt von Urlaubern strenge Corona-Disziplin

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Urlauber aus seinem Bundesland eindringlich aufgefordert, Mindestabstände einzuhalten und Hygienemaßnahmen zu befolgen. Bedienstete in Hotels und Gastronomie müssten unter sicheren Bedingungen arbeiten können, sagte er in einer am Samstag veröffentlichten Videobotschaft mit Blick auch auf den nun startenden Mallorca-Tourismus.

Ohnehin müsse man vorsichtig sein. In der vergangenen Woche sei, nicht nur mit Blick auf Gütersloh, einiges passiert. Auch in Berlin oder Göttingen seien die Corona-Zahlen angestiegen.

„Es bleibt dabei, wir müssen wirklich aufpassen“, mahnte er. „Wir dürfen nicht riskieren, dass wir sogar noch schneller als befürchtet vor dem Herbst eine zweite Welle, eine schleichende Welle haben und überall lokale Lockdowns bekommen.“