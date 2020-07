Gericht kippt lokale Zwangsquarantäne in Spanien

Ein Gericht in der zu Katalonien gehörenden Stadt Lleida hat die dort für mehrere Regionen jüngst eingeführte Zwangs-Quarantäne für illegal erklärt. Die Entscheidung der Landes-Regierung sei unverhältnismäßig, hieß es am Montag zur Begründung.

Seit 0 Uhr sollte in der Stadt Lleida und in den Orten Alcarràs, Altona, Seròs, Soses, La Granja d'Escarp, Massalcoreig und Torres de Segre wegen wieder höherer Corona-Zahlen eine strenge Ausgangssperre gelten.

Man können Quarantäne-Maßnahmen doch auf einzelne Gebäude beschränken oder Quarantäne-Empfehlungen abgeben, so das Gericht weiter. Es könne nicht angehen, Grundrechte einfach so radikal einzuschränken.

Die separatistische Regierung von Katalonien kündigte unterdessen an, ein Dekret zur Zwangsquarantäne in der Region zu formulieren, um so die Justiz zu umgehen.

Katalonien wird bei den Behörden auf Mallorca teilweise als Vorbild gesehen. Hier wie dort gilt nunmehr eine strengere Maskenpflicht. (it)