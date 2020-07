Lokalbetreiber auch an der Playa riskieren drei Jahre Betriebsverbot bei Exzessen

Nach dem zügellosem Gefeier am Freitagabend ohne Sicherheitsabstand und Masken an der Playa de Palma reagiert die Inselregierung schnell. Wer etwa als Lokalbetreiber so ein Treiben zulässt, muss in Zukunft damit rechnen, die Bar oder das Restaurant drei Jahre lang nicht mehr öffnen zu können, wie Tourismusminister Iago Negueruela nach einer Dringlichkeitssitzung mit anderen Kabinettsmitgliedern und Vertretern des Hotel- und sonstigen Gastgewerbes mitteilte. Dies gelte unabhängig davon, ob der Betreiber wechselt.