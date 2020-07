Spanisches Außenministerium wirbt mit Mallorca auf Twitter & Co.

Das spanische Außenministerium hat angesichts der überraschenden Einführung einer Quarantäne-Pflicht für britische Urlaubs-Rückkehrer eine Werbekampagne für corona-sichere Ziele wie Mallorca in den sozialen Netzwerken gestartet. Es wird die gesundheitlich positive Situation auf der Insel, den Nachbareilanden, den Kanaren, in Andalusien und in der Region Valencia hervorgehoben.

Was die beiden Inselgruppen angeht, so habe es dort in der vergangenen Woche keinen einzigen Toten und nur zwei Einweisungen auf die Intensivstation gegeben, und das bei drei Millionen Einwohnern, heißt es unter anderem. Die Balearen hätten zudem nur einen Anteil von 0,5 Prozent der gesamten Coronafälle in Spanien.

Die Online-Initiative wurde gestartet, nachdem die Regierung in London Einreisenden aus ganz Spanien, also auch aus Mallorca, am Wochenende eine Quarantänepflicht von 14 Tagen auferlegt hat. Andere Staaten wie Belgien, Deutschland und die Niederlande rieten von Reisen in die von Corona besonders betroffenen Regionen Aragonien, Katalonien und Navarra ab. (it)