Spitzenpolitiker in Madrid und auf Mallorca treten Sommerurlaub an

In den kommenden Tagen verabschieden sich die wichtigsten Spitzenpolitiker der spanischen Zentralregierung und von Mallorca und den Nachbarinseln in den Sommerurlaub. Premierminister Pedro Sánchez hält sich vom Dienstag bis zum 11. August zunächst auf Lanzarote auf. Danach geht es in den Nationalpark "Doñana" in Andalusien.

Das Balearen-Parlament mit seinen 59 Abgeordneten bleibt gleich den ganzen Monat geschlossen.

Ungeachtet dessen wurde zumindest in Madrid vorgesorgt, wenn sich die Coronakrise wieder verschärfen sollte: Vizepräsidentin Carmen Calvo hält permanent Kontakt zum Corona-Komitee um Gesundheitsminister Salvador Illa. Sollte etwas Unerwartetes passieren, könnten so schnell Maßnahmen getroffen werden. Doch in den vergangenen Tage wurde von Regierungsseite mehrfach geäußert, dass die Situation ungeachtet von Ausbrüchen vor allem in Katalonien unter Kontrolle sei. (it)