Österreich noch unschlüssig über Reisewarnung für Mallorca

Nach der von Deutschland am Freitagabend ausgesprochenen Reisewarnung für Mallorca und die Nachbarinseln könnte Österreich bald nachziehen. Außenminister Alexander Schallenberg schloss im Interview mit dem Sender ORF weitere Coronavirus-Reisewarnungen nicht aus. "Es kann diese geben, auch für beliebte Urlaubsdestinationen", so der Politiker.



Zu einer möglichen Ausweitung der Reisewarnung für Spaniens Festland auf die Balearen, meinte er: "Wir beobachten die Situation und sehen neue Höchstzahlen." Man müsse sich überlegen, wie mit der Lage auf den spanischen Inseln umzugehen sei.

Der Sommer 2020 sei eben "kein normaler Sommer" und solche Vorwarnungen könnten sehr kurzfristig ausfallen, erklärte der Außenminister. "Wir sind uns bewusst, dass wir für viele Österreicher Probleme schaffen", meinte Schallenberg. Es sei aber auch Eigenverantwortung gefragt.

Was die Schweiz anbelangt, so verlautete von dort aus noch nichts Neues. Mallorca gilt deswegen dort weiterhin nicht als Risiko-Gebiet. (it)