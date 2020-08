Spahn hält Mallorca-Ferien mit "gebotener Vorsicht" weiter für möglich

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat am Samstagabend betont, dass eine Reisewarnung kein Verbot sei. Urlaube auch auf Mallorca könnten nach wie vor geplant, verbracht oder auch noch angetreten werden, sagte der Politiker in den ARD-Tagesthemen. Allerdings gelte die gebotene Vorsicht. "Abstand halten, Hygiene-Regeln einhalten, Alltagsmasken in bestimmten Situationen tragen" blieben weiter die goldene Regel.

Bei der Kostenübernahme für Corona-Tests soll sich für Rückkehrer aus Spanien laut Spahn trotz der Reisewarnung nichts ändern. Auch wer jetzt noch nach Spanien aufbreche, könne sich weiter kostenlos testen lassen. "Das Testen darf in keiner Konstellation eine soziale, eine finanzielle Frage werden", so Spahn.

Tests für Reiserückkehrer sollten kostenlos bleiben, "weil ich möchte, dass sie sie wahrnehmen." Tests, die kosten, würden vermieden werden. Es sei im Interesse aller, dass viele die Möglichkeit nutzten, so Spahn weiter. Gleichzeitig gelte weiterhin: "Wer aus dem Spanien-Urlaub kommt, muss in Quarantäne, solange er kein negatives Testergebnis hat. " (it)