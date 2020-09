Mallorcas Regierungschefin kündigt neue Maßnahmen in Corona-Hotspots an

Die Ministerpräsidentin von Mallorca und den Nachbarinseln, Francina Armengol, hat am Donnerstag ein rigoroseres Vorgehen von Seiten der Regierung in sogenannten Corona-Hotspots angekündigt. Diese befinden sich vor allem in ärmeren Vierteln von Palma mit beengten Wohnverhältnissen wie Pere Garau oder Son Gotleu, aber auch jenseits der Hauptstadt, etwa in Inca.

Vor Journalisten sprach Armengol angesichts der nach wie vor angespannten Coronalage zwar nicht von Abriegelungen etwa einzelner Gebäude oder von Teilen von Stadtvierteln, präzisierte jedoch andere Maßnahmen zur Isolierung von solchen Krankheitsherden. So ist angedacht, örtlich Ausgänge abends oder nachts zu verbieten und dort die Höchstzahl von Teilnehmern von Treffen weiter zu begrenzen. Diese Maßnahmen haben eine Höchstdauer von 15 Tagen.

Erst vor einer Woche waren Verschärfungen wie ein Rauchverbot im Freien und eine Reduzierung der Gästezahl in Bars und Restaurants verkündet worden. (it)

AKTUALISIERT UM 12:48 UHR