Quarantäne-Anordnung gegen Corona-Positive auf Mallorca nur nach Richterbeschluss

Gegen positiv getestete Personen, die auf Mallorca ihre Quarantäne ignorieren, kann die Regional-Regierung nicht ohne weiteres vorgehen. Um jemanden zu isolieren, benötigt sie die Entscheidung eines Richters, wie aus dem amtlichen Mitteilungsblatt BOIB hervorgeht. Deswegen will man die Betroffenen überzeugen, sich freiwillig abzusondern.

Renitenten Personen würde man mithilfe der Justiz beikommen. Mindestens zehn Tage könne ihnen Quarantäne auferlegt werden.

Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora erfuhr, verfügt die Polizei bereits über die Namen sämtlicher positiv getesteter Personen auf den Balearen. Wer sich nicht an eine angeordnete Quarantäne hält, muss bis zu 3000 Euro Strafe zahlen.

Die Regierung versucht mit Absonderungsmaßnahmen und Massentsts in bestimmten Vierteln, die Zahl der Ansteckungen zu verringern. Betroffen sind in Palma etwa die ärmeren Viertel Son Gotleu und Pere Garau, auch die Stadt Inca wird immer wieder genannt. (it)