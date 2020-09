Mallorca-Regierungschefin sieht Licht am Ende des Tunnels

Die Ministerpräsidentin von Mallorca und den Nachbarinseln, Francina Armengol, sieht angesichts der in den vergangenen Wochen gestiegenen Zahl der Corona-Fälle auf den Inseln Licht am Ende des Tunnels. Die Kurve habe sich abgeflacht, sagte die Politikerin am Dienstag im Regional-Parlament.

Während sich die Zahl der Fälle vor drei Wochen noch täglich um 3,7 Prozent pro Tag gesteigert habe, stelle man das momentan nicht mehr fest. Im Übrigen mache man viel mehr Tests als im Durchschnitt in Spanien, nämlich 210 pro 100.000 Einwohnern. 160,9 seien es spanienweit. Das sei jedoch noch kein Anlass, sich entspannt zurückzulehnen, so die Sozialistin.

In diesem Zusammenhang stimmte sie die Menschen auf weitere coronabedingte Einschränkungen ein. Diese würden die Rückkehr zur Normalität aber beschleunigen. Armengol kündigte in diesem Zusammenhang Restriktionen im Viertel Arquitecte Bennassar in Palma an. An weitere "Barrios" denke man zunächst nicht, äußerte unterdessen der Balearen-Experte für die Pandemie, Javier Arranz. (it)