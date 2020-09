Spanien verkürzt Quarantänezeit für Kontaktpersonen von Corona-Positiven

Wer in Spanien mit einem Corona-Positiven in Berührung gekommen ist, muss nicht mehr 14, sondern nur noch zehn Tage in Quarantäne. Diese Regelung gilt ab Montag, 28. September, wie der Radiosender Cadena Ser unter Berufung auf Regierungskreise am Dienstag meldete.

Die Quarantäne gilt nur für Kontaktpersonen, die negativ getestet wurden.

Damit reagiert die Zentralregierung in Madrid auf Empfehlungen von Medizinern. Den Menschen soll ermöglicht werden, so schnell wie möglich wieder ins normale Leben zurückzukehren. (it)