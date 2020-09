Corona-Restriktionen in Palmas Problemviertel Son Gotleu sollen gelockert werden

Das Gesundheitsministerium von Mallorca und den Nachbarinseln will am Wochenende die Restriktionen bei der Bewegungsfreiheit in Palma de Mallorcas Problemviertel Son Gotleu lockern. Das sagte am Donnerstag der Corona-Experte der Regionalregierung, Javier Arranz.

Eine definitive Entscheidung fiel aber laut dem Mediziner noch nicht. Klar sei jedoch, dass es keine Planungen gebe, weitere Viertel oder Orte aburiegeln.

Vor zwei Wochen war Son Gotleu isoliert worden. Die dort lebenden Menschen dürfen diese Zone nur verlassen, wenn sie zur Arbeit müssen oder einen Arztbesuch vorhaben. In der Gegend dürfen sie sich aber frei bewegen. In den vergangenen Tagen war die Zahl der Coronafälle dort deutlich zurückgegangen.

Laut Arranz wäre es ein Fehler, sämtliche Corona-Restriktionen in den betroffenen Vierteln auf einen Schlag wieder abzuschaffen. Doch Ziel der Regierung sei es, so schnell wie möglich wieder zur "Neuen Normalität" zurückzukehren. (it)