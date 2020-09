Corona-Experte der Mallorca-Regierung verhalten optimistisch

Nach wochenlang steigenden Corona-Zahlen wird auf Mallorca immer klarer, dass sich die Lage langsam entspannt. Man sei bereits in die Stabilisierungs-Phase der zweiten Welle eingetreten, sagte am Dienstag der Pandemie-Experte der balearischen Landesregierung, Javier Arranz.

Er gab sich verhalten optimistisch und äußerte die Hoffnung, dass es bald mit den Ansteckungen nachhaltig nach unten gehen könnte.

Arranz stützt sich vor allem auf die Positivitätsrate, die mit 3,38 Prozent so niedrig wie selten sei. Allerdings könne sie sich auch wieder erhöhen, so Arranz. Er hob besonders das gute Funktionieren der Abriegelungsmaßnahmen in bestimmten Vierteln von Palma hervor. Im Bereich Arquitecte Bennassar fallen ab Freitag die Bewegungsrestriktionen weg. (it)