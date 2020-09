Zentralregierung übermittelt Regionen Kriterien zum Lockdown von Städten

Die spanische Zentralregierung hat den Autonomieregionen Kriterien zur Abriegelung von Städten mit über 100.000 Einwohnern übermittelt. Sollte die 14-Tage-Inzidenz bei über 500 Coronafällen auf 100.000 Einwohner liegen, sollten die Regionalregierungen nach Aussagen von Gesundheitminister Salvador Illa innerhalb von 48 Stunden Restriktionen erlassen.

Der Positivenanteil muss zudem bei über 10 Prozent gelagert sein. Ein weiteres Kriterium sind die Intensivbetten: Die müssen zu mehr als 35 Prozent besetzt sein.

Hintergrund der Entscheidung ist ein Streit zwischen der Zentralregierung und der besonders von Corona betroffenen Region Madrid über die Kriterien zur Abriegelung von Orten und Stadtvierteln.

Nach den neu erarbeiteten Richtwerten müssten Städte wie Fuenlabrada, Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles und Alcalá de Henares sofort abgeriegelt werden. Was Mallorca anbelangt, so wäre hier allein Palma betroffen. Die 14-Tage-Inzidenz liegt hier aber momentan unter 500 Fällen. (it)