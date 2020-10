Neuseelands Regierungschefin sieht Pedro Sánchez als politisches Genie

Am anderen Ende der Welt gibt es Politiker, die Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez als Vorbild würdigen. Die im Wahlkampf befindliche neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern äußerte am Freitag, den Sozialisten zusammen mit dessen dänischer Amtskollegin Mette Frederikssen zu bewundern. Ardern gehört zum linken Spektrum.

Die Neuseeländerin will am 17. Oktober wiedergewählt werden, sie lobte vor allem die ökologische Politik des Spaniers. Ihre konservative Gegenkandidatin Judith Collins gab an, Angela Merkel als ihr großes Vorbild zu sehen.

Der mit knapper Mehrheit und mit dem linkspopulistischen Koaltionspartner Podemos regierende Sánchez ist seit dem monatelangen generellen Lockdown und der dadurch verursachten Wirtschaftskrise in der Bevölkerung zunehmend umstritten. (it)