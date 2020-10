Corona könnte eine Million Spanier in Armut abrutschen lassen

Die anhaltende Coronakrise könnte dazu führen, dass in Spanien etwa eine Million Menschen in die Armut rutschen. Das würde die soziale Ungerechtigkeit deutlich akzentuieren, teilte die Hilfsorganisation Oxfam Intermón am Dienstag mit. Sollte die spanische Regierung nicht mit Maßnahmen gegensteuern, könnten es sogar 10,9 Millionen werden.

Bei lediglich zusätzlich einer Million armer Menschen würde sich deren Anteil an der Gesamtbevölkerung von 20,7 Prozent vor der Corona-Pandemie auf 23,07 Prozent erhöhen. In diesem Zusammenhang forderte Oxfam von Madrid, ein Mindesteinkommen für möglichst viele Personen sicherzustellen.

Auch auf Mallorca werden die Schlangen vor den Ausgabestellen für kostenlose Nahrungsmittel immer länger. Vor der Kapuzinerkirche nahe der Plaça d'Espanya in Palma etwa stellen sich jeden Morgen Dutzende Personen auch aus der Mittelklasse an.

Hier kann man spenden:

Comedor Tardor: Lebensmittelspenden

in die Calle Reina Constanza 10, Palma.

Spendenkonto:

Caixa Bank, ES07

0133 0149 6441 0000 2865.

Es gibt die Möglichkeit, 1

Euro pro Monat zu spenden.

Mallorca Sense Fam: Lebensmittel

können am Dienstagnachmittag

oder Mittwochmorgen in der Calle

Vinyet 9 Bajos in Palma abgegeben

werden.

Spendenkonto:

Bankia: IBAN ES80

2038 9981 9760 0127 6596

Lions Club Palma: Comida para Todos,

La Caixa, IBAN:

ES 62 2100 4379 6302 0005 0026

BIC: CAIXESBBXXX

Hope Mallorca: Lebensmittelspenden

montags, mittwochs

und freitags von 9.00

bis 9.30 Uhr in der Carrer de

la Mar 3 in Santanyí. Andere

Termine über info@hopemallorca.org

Spendenkonto:

Hope Mallorca e.V., Bank Cajamar

Santanyí, IBAN ES93

3058 4516 4127 2000 7828,

BIC: CCRIES2AXXX

Fundación Rafa Nadal: Spendenkonto:

IBAN ES11 0081

7065 4400 0146 7748,

BIC: BSABESBB