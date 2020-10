Auch digitale Anmeldung für Deutschland-Einreise kommt im November

Im Rahmen der neuen Regelung für Einreisende aus Corona-Risikogebieten wie Mallorca sollen in Deutschland auch die Aussteigekarten digitalisiert werden. Parallel zu dem neuen Regelwerk werde die elektronische Anmeldung eingeführt, meldeten mehrere deutsche Medien am Mittwoch. Die Software sei bereits technisch fertiggestellt, müsse aber nur noch dem Gesundheitsministerium offiziell übergeben werden.

Ursprünglich sollten die elektronischen Anmeldungen bereits ab diesem Donnerstag nötig sein. Das neue System soll den Berichten zufolge Nutzern zur Verfügung stehen, sobald die Länder die neuen Quarantäneregeln für Rückkehrer aus ausländischen Risikogebieten in Kraft setzen. Gültig wird das Ganze nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert am 8. November. Einreisende müssen sich zunächst in eine fünftägige Quarantäne begeben und dürfen erst dann einen Coronatest machen.

Gedruckte Aussteigekarten, wie sie bislang und noch immer an Passagiere verteilt werden, entfallen dann. Reisende sollen ihren Namen, persönliche Daten, Herkunfts- und Zielort sowie den Einreisezeitpunkt angeben, bei Flugreisen auch die Flugnummer. Die Daten werden auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes erhoben. Die Behörden können sie – ebenso wie Angaben in Gästelisten bei Restaurant besuchen – auch für die Verfolgung von Straftaten nutzen. Laut einer dpa-Meldung vom September soll es weiterhin Ausnahmeregelungen für Berufspendler und andere Reisende im sogenannten kleinen Grenzverkehr geben.

In Spanien gibt es bereits seit Wochen ein elektronisches Einreisesystem, das die Nachverfolgung von Kontakten bei Ansteckungen erleichtern soll. (it)